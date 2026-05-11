Mevsimlik işçilerin hayatları çadırlarda çamura gömüldü

Türkiye’de sofralara gelen ürünleri toplayan mevsimlik tarım işçileri, yine görünmeyenler oldu. Memleketlerinden yüzlerce kilometre uzağa çalışmaya gelen yüzlerce aile, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çamurun, yoksulluğun ve ihmalkârlığın ortasında yaşamaya mahkûm edildi. Yağmurun ardından çadırlar su altında kaldı, çocuklar çamurun içinde uyudu. Elektrik, temiz su, tuvalet ve banyonun olmadığı kampta aileler geceleri akrep ve yılan korkusuyla sabahladı. Bir çocuk ise dereye düşerek belini kırdı. İşçiler, “Bir çocuğumuz ölmeden sesimizi duyun” diyerek yetkililere çağrı yaptı.

Adıyaman’dan Manisa Turgutlu’ya çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri, en temel yaşam koşullarından bile mahrum bırakıldıklarını anlattı. Çadırlarda yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen işçiler, düşük ücretlerle ağır koşullarda çalıştırıldıklarını belirtti.

Bir tarım işçisi, yağmur sonrası çadırların kullanılamaz hale geldiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Burada konaklamak zorundayız. Ancak şu anda perişan durumdayız. Su sıkıntısı yaşıyoruz. Barınma, elektrik, tuvalet, banyo ve konteyner gibi en temel ihtiyaçlarımız karşılanmıyor. Yardıma muhtaç çok insan var. İşçi olarak zaten çok düşük ücretlerle çalışıyoruz. Günlük yevmiye bin liraysa, bize 750 ya da 500 TL ödeme yapılıyor. Çadırlarımız mahvolmuş durumda. Altları delik olduğu için yağmur yağınca içeri su doluyor. Çocuklar perişan oluyor. Sağlık koşulları yok, temiz su yok, tuvalet yok, banyo yok, konteyner yok. İnsan hayatının burada hiçbir değeri yok. Biz çalışmak için buraya geldik ama çok zor şartlarda yaşıyoruz.”

AKREP VE YILAN KORKUSUYLA YAŞIYORLAR

Kampta yaşayan kadın işçiler ise çocukların her gün ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Çadırların yırtık olduğunu, temiz suya ulaşamadıklarını anlatan işçiler, geceleri akrep ve yılan korkusuyla uyuduklarını ifade etti.

Bir kadın işçi, küçük bir çocuğun akrep tarafından sokulduğunu belirterek şunları söyledi: “Çocuklarımız çok perişan. Banyomuz yok, suyumuz yok. Çok büyük ihtiyaçlarımız var. Çadırı yırtık olan insanlar var. Dün küçük bebeğimizi akrep soktu. Bu sabah yine akrep gördük. Yılan da gördük. Büyüklerimize sesleniyoruz: Çocuklarımızın canı yanmadan, bir can kaybı yaşanmadan buna çare bulsunlar. Gerçekten çok zor durumdayız. Bize birer konteyner verilse çok iyi olur. Çünkü burada hem akrep hem de yılan var. Yemek yapamıyoruz, ekmek yapamıyoruz. Çadırlarımızın hali ortada; her tarafı yırtık. Su yetmiyor. Çocuklarımızın kıyafetlerini bile yıkayamıyoruz.”

ÇOCUKLAR SABAHA KADAR YAĞMUR ALTINDA

Üç çocuğuyla birlikte kampta yaşamaya çalışan bir kadın tarım işçisi ise yağmur ve rüzgâr sonrası çadırların çöktüğünü anlattı. İşten dönen işçilerin yıkanacak alan bulamadığını söyleyen kadın, çocukların hastalandığını dile getirerek, “Biz tarım işçisiyiz. Adıyaman’dan geldim. Üç yetim çocuğum var. Buradaki şartlar yaşamaya el vermiyor. Geçinemiyoruz. Suyumuz yok, odunumuz yok. Doğru düzgün bir çadırım bile yok. Kendim gölgelik yaptım, onun altında yaşamaya çalışıyorum. Bize yardımcı olun. Konteyner olur, çadır olur… Geçinemiyoruz. İşten gelen insanların banyosu yok. Banyo yapamadıkları için çocuklar hasta oluyor. Yağmur yağınca çadırların altına su geçiyor, sabaha kadar çocuklar perişan oluyor. Rüzgâr çıktığında ise çadırlar dayanıklı olmadığı için yıkılıyor. Çoluk çocuk yağmurun altında kalıyor, sabaha kadar donuyorlar” diye konuştu.

Kampta temiz su ve banyo imkânı olmadığı için çocukların derede yıkandığı öğrenildi. İşçiler, yıkanmak için dereye giren bir çocuğun düşerek belini kırdığını, iki çocuğun ise akrep sokması nedeniyle yaralandığını söyledi. Aileler, yaşadıkları koşulların her geçen gün daha da ağırlaştığını belirterek yetkililerden acil çözüm talep etti.