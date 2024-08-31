Mevsimlik işçilerin kaldığı eve silahlı saldırı: 3 kişi gözaltına alındı

Samsun’da anlaşmazlık nedeniyle mevsimlik işçilerin kaldığı eve pompalı tüfekli saldırı düzenleyen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Salıpazari ilçesinin Yavaşlar Mahallesi’nde önceki akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Mevsimlik işçilerin kullandığı eve pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Olay sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, pencere camında maddi hasar meydana geldi.

2 FİRARİ ARANIYOR

Polis yaptığı araştırmada şüphelilerin ikametin camına pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden araçla kaçtıklarını tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucu olayla ilgili Y.D ve H.K ile yaşı 18’den küçük olan G.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Meydana gelen olayın 'işçi temini ve kiralama' ile ilgili taraflar arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.