Mevsimlik tarım işçileri elektriksiz kaldı: "Bizim de yaşamaya hakkımız var"

Her yıl memleketlerinden uzakta çalışmak zorunda kalan mevsimlik tarım işçileri yaşamlarını sürdürdükleri çadırlarda sorun yaşıyor.

Hatay Dörtyol’dan Amasya Gümüşhacıköy’e soğan tarlalarında çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri, kaldıkları çadırlarda elektriksiz yaşıyor.

İşçilerin ekip başı Haşim Basatemir, yaklaşık 60 kişilik bir ekip olduklarını belirterek, sabahtan akşama kadar tarlada olduklarını akşam da elektriksiz çadırda kalmak zorunda olduklarını söyledi. Her yıl geldiklerinde elekrik sıkıntısı yaşamamalarına rağmen bu yıl elektriksiz kaldıklarını söyledi.

Basatemir, “Telefon ışıklarıyla yemek yapıyoruz. Telefonlarımızı camilerde şarj ediyoruz. Biz Türkiye vatandaşıyız farklı yerden gelmedik. Herkes gibi bizim de yaşamaya hakkımız var... Biz buraya çalışmaya geldik bize yardımcı olsunlar" dedi.

Yaşadıkları sıkıntıyı yetkililere bildirdiklerini söyleyen Mehmet Çapkın ise, “Elektrik 12 gündür yok. Çalmadığımız kapı gitmediğimiz devlet mercisi kalmadı. Defalarca gittik, elektrik istedik. İşçiler akşam eve gittiği zaman ne su içebiliyor ne yemek yapabiliyor. Biz parasıyla istiyoruz bedava bir şey istemiyoruz. Biz dilenci değiliz getirsin elektriğimizi bağlasın hakkı neyse hakkını alsın" diye konuştu.

Bir kadın işçi ise, “Çocuklara süt alıyoruz bir günde bozuluyor. Hiç mi hakkımız yok. Paramızla istiyoruz bedava istemiyoruz" diye konuştu.