Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,67 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, Aralık 2025'te aylık yüzde 1,67 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,96, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,06 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 0,08 azalırken gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,6 arttı. Enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,98, hizmette yüzde 2,92 yükseliş görüldü.