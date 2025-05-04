Mevzuat eliyle yönlendirme

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2016 yılında başlattığı proje okulları uygulamasıyla beraber yayımlanan mevzuata göre, ortaokulu bulunan liseler sınav yaparak öğrenci alımı gerçekleştiriyor.

Ancak proje okulları içinde Türkiye’de sadece imam hatip liselerinin ortaokulu bulunuyor. Türkiye’de yaygın şekilde süren bu uygulamayla ilkokul öğrencileri mevzuat eliyle imam hatiplere yönlendiriliyor. Mevzuata göre gerçekleştirilen sınavların son örneği de İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşanacak.

Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, bünyesinde açılacak olan Yabancı Dil Ağırlıklı Proje İmam Hatip Ortaokulu açacak. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında açılacak ortaokulun 5’inci sınıfına öğrenci seçmek amacıyla sınav yapacak.

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yazılan ve Torbalı Kaymakamı tarafından onaylanan yazıya göre, öğrenci kabul sınavı Torbalı AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu binasında 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Herhangi bir mazeretten dolayı sınava giremeyen öğrenciler için 18 Mayıs Pazar günü bir sınav daha gerçekleştirilecek.

Sınavın şartnamesinde Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Ağırlıklı Proje İmam Hatip Ortaokulu 5’inci sınıfına 40 tane kız ve erkek öğrencinin seçileceği ifade edildi. Şartnamede ayrıca sınavın Torbalı’da bulunan okul müdürlüklerinin öğrencilere duyurması ve okullara gönderilecek tanıtım broşürlerinin öğrenci ve velilere ulaşmasını sağlamaları gerektiği belirtildi.

CİDDİ BİR AYRICALIK

İmam hatip okulları için Türkiye genelinde çok ciddi bir ayrıcalık olduğunu belirten Eğitimci Özgür Bozdoğan, “Öğrenciler özellikle imam hatip okullarına yönlendiriliyor. Proje okulları yönetmeliğine göre, ortaokulu olan liseler öğrencileri için seçme sınavı yapabiliyor ancak Türkiye’de sadece imam hatip liselerinin ortaokulları var. Bu yaşanan olay sadece Torbalı veya herhangi bir yerle sınırlı değil Türkiye’nin birçok yerinde oldukça yaygın bir uygulama. Sınavlar yapılıyor, tanıtım toplantıları yapılıyor ve özellikle öğrencilerin, öğretmenlerin, öğrenci velilerinin katılması isteniyor” dedi.

Bu uygulamanın doğru olmadığına ve çocukların mevzuat eliyle imam hatiplere yönlendirildiğini vurgulayan Bozdoğan, “Maalesef bu uygulama tüm itirazlarımıza rağmen yaygın bir şekilde devam ediyor. Bakanlık neden yalnızca imam hatip liselerine bağlı ortaokulların bulunduğunun cevabını vermiyor. Neden diğer fen liselerinin ve Anadolu liselerinin ortaokulları yok. Bu uygulamanın kendisi 2016 yılında çıktığından beri oldukça problemli.”