Mevzuat var, tanım yok

Havin ŞENER

Depremden sele, yangından afete organizasyon zaafı her felakette yeniden açığa çıkarken; 21 üniversitede eğitim verilen Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) bölümü mezunları yıllardır “tanımsız” bırakıldı.

2020’den bu yana tamamlanmayan mevzuat güncellemesi nedeniyle meslek kodu verilmeyen uzmanlar istihdam dışı kalırken, afet kurumlarında farklı bölümlerden yapılan atamalar tepki çekti. Mezunlar, “Yetkimiz var ama tanımımız yok; sahada olmak istiyoruz” diyerek düzenlemenin ivedilikle tamamlanmasını talep etti.

2020’den bu yana atama bekleyen Hasan Yılmaz ‘‘Sağlık Bakanlığı bize çalışma izni vermedi, istihdamı sağlamadı. Atama yapmıyorlar, yapınca da alakasız bölümlerden alım yapılıyor” dedi. Farklı kurumlarda çalışabilecekken meslek kodu verilmediği için çalışamayan Yılmaz “Bizler hem acil yardım uzmanı olarak hem de afet yöneticisi olarak geçtiğimiz için AFAD dışında belediyelerde, hastanelerde, il sağlık müdürlüklerinde çalışabiliyoruz. Birçok alanlarda çalışma yetkimiz var. Ama bu yetkilerin verilmesi için meslek kodumuzun verilmesi gerekiyor.”

Atama bekleyen Berivan Çavuş ise kamu atamalarındaki plansızlığa değinerek ‘‘Şu anda AFAD büro personeli alımı açtı ama çok kısıtlı. Ama beklediğimiz gibi çok alım olmadı’’ dedi. Çavuş, taleplerini şöyle sıraladı: “Meslek tanımımız olsun istiyoruz. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olmak ve yönetmeliğin değişmesini istiyoruz. AFAD’ın uzmanlık alanımıza uygun, daha çok alım açmasını istiyoruz.”

***

EMEKLERİ GÖRÜLMELİ

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, 22–28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası nedeniyle acil sağlık hizmetlerinde çalışan emekçilerin karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekti. Ağır iş yükü, uzun mesailer, yetersiz özlük hakları, artan şiddete dikkat çeken Uğur ‘‘Hayat kurtaranların emeği görmezden gelinemez" diye konuştu.