Meydan para yuttu

Planlanan zamanda bitirilemediği için fazladan kaynak kullanımına yol açan kamu projelerine bir yenisi daha eklendi. MHP idaresindeki Çankırı Belediyesi’nin Kent Meydanı Projesi, öngörülen zamanda tamamlanamayınca on milyonlarca liralık ek harcamaya imza atıldı.

Çankırı Belediyesi 2023 yılında Kent Meydanı inşa edileceğini duyurdu. 21 Haziran 2023 tarihinde 487 bin 300 TL harcanarak mühendislik projesi çizdirildi.

İLK ÇİVİ 2023’TE

Kent Meydanı Projesi’nin yapımı için Eylül 2023’te 129 milyon 943 bin 330 TL’lik

yapım ihalesi düzenlendi. Proje için ilk çivi ise 4 Ekim 2023 tarihinde çakıldı. Kent Meydanı’nın 21 Mart 2024 tarihinde tamamlanacağı bildirildi.

Ancak meydan, öngörülen tarihte tamamlanamadı. Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimlere gitti. Seçimlerde Çankırı Belediyesi yönetimi değişmedi. Kent Meydanı Projesi’ni 2023 yılında vaat eden MHP’li İsmail Hakkı Esen görevine devam etti.

KÖRDÜĞÜME DÖNÜŞTÜ

Yapımı kördüğüm halini alan yarım kalan proje için 16 Mayıs 2025 tarihinde tamamlama ihalesi gerçekleştirildi. İhale kapsamında 13 Haziran 2025 tarihinde 18 milyon 919 bin 753 TL’lik anlaşma sağlandı.

Mart 2024’te açılacağı belirtilen ancak Haziran 2025’te tamamlama ihalesi düzenlenen Kent Meydanı Projesi için Mart 2024-Haziran 2025 döneminde dört farklı ihale daha düzenlendiği belirlendi.

Projenin mekanik tesisat ve elektrik altyapısı gibi işlerini kapsayan diğer ihaleler ve ihaleler kapsamında yapılan harcamalar şöyle sıralandı:

• Trafo deplasesi elektrik altyapı malzemesi alımı: 1 milyon 368 bin TL

• Mekanik tesisat ikmal inşaatı: 14 milyon 373 bin TL

• Kent Meydanı dükkanları cephe kaplama ikmal inşaatı: 5 milyon 274 bin TL

• Kent Meydanı otopark dolu-boş, bariyer ve plaka tanıma sistemi alımı: 2 milyon 103 bin TL

FIRLAYAN MALİYET

İhaleler kapsamında, Ekim 2023’te 129,9 milyon TL harcama öngörüsü ile yapımına başlayan projenin toplam maliyeti, Temmuz 2025 itibarıyla 172 milyon TL’ye yükseldi.