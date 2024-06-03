Meydanda hamaset, sokakta gözaltı

İsrail’e petrol sağladığı gerekçesiyle Azerbaycan’ın petrol şirketi SOCAR’ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç’ten 16 kişinin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Yapılan açıklamalarda, “Gözaltılar bizi yıldıramaz” denildi.

Haber Merkezi

Tel Aviv’in Filistin’e saldırılarına yönelik protestolar ülkenin dört bir yanında devam ediyor. Önceki gün Azerbaycan’ın petrol şirketi SOCAR’ı, İsrail’e petrol sağladığı gerekçesiyle protesto eden ve ev baskınlarıyla gözaltına alınan Filistin İçin Bin Genç Hareketi’nden 16 kişi bugün savcılığa sevk edilecek. İstanbul Aksaray’da bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen eylemcilere “konut dokunulmazlığını ihlal” suçunun yöneltildiği öğrenilirken gözaltı kararı İstanbul ve Ankara’da protesto edildi. Protestonun ardından gözaltına alınan kadınların ise çıplak aramaya maruz bırakıldığı öne sürüldü.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Soykırıma petrol tedarikini kesin’ dediğimiz SOCAR eylemimizden sonra bu sabah 16 arkadaşımız şafak operasyonuyla gözaltına alındı! ‘Helal olsun’ demek yetmez, şahitsek ses çıkarmak zorundayız” denildi.

İŞBİRLİKÇİLERDEN HESAP SORULMALI

Filistin İçin Bin Genç Hareketi tarafından yapılan açıklamada, Filistin ile dayanışmanın suç olmadığı vurgulanarak, “Soykırımcıyı besleyen, Gazze halkını havadan bombalayan, uçaklara yakıtını veren SOCAR’a zarar verdik. Doğrudur! İşbirlikçilere, emperyalistlere zarar vermeye devam edeceğiz. Tek bir arkadaşımız için tüm işbirlikçileri birbirine katarız. Her türden işbirliğini teşhir etmeye devam edeceğiz. Tutuklamalar, gözaltılar bizi yıldıramaz. Giderek güçleniyoruz” denildi.

Açıklamada, “Yüreği Filistin'le atan herkesi dayanışmaya, Siyonistlerin avukatlığına soyunanlara karşı intifada saflarına çağırıyoruz. SOCAR eylemimiz sebebiyle operasyonla gözaltına alınan dostlarımız konut dokunulmazlığını ihlal suçundan yargılanıyorlar. Gazze’de taş üstünde taş kalmamışken Siyonistlerin işbirlikçilerinden sormak meşrudur, dahası hepimizin Filistin’e borcudur. Hesap vermesi gereken Filistinlilerin can, mal, haysiyet dokunulmazlığını en adi şekilde ihlal eden işgalciyi soykırımın ortasında beslemeye devam edenlerdir” ifadeleri kullanıldı.

ÇIPLAK ARAMA İŞKENCEDİR

Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından yapılan açıklamada ise “İsrail'e petrol satan SOCAR’ı protesto eden ve mala zarar ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlamalarıyla bu sabah evleri basılarak gözaltına alınan gençler için Vatan Emniyet'teyiz. Filistin halkını yerinden edenleri besleyenler ‘konut dokunulmazlığından’ bahsedemez! Gözaltına alınan kadınlara çıplak arama yapılmak istendiğini öğrendik. Kolluk aramasının sınırları bellidir; çıplak arama işkencedir! İşkencenin takipçisi olacağız” denildi.

NE OLMUŞTU?

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, 31 Mayıs’ta Azerbaycan’a ait devlet petrol şirketi SOCAR’ın İstanbul Sarıyer’deki binası önünde toplanan kitle, ellerindeki kırmızı boyaları binaya atmıştı. Filistin İçin Bin Genç’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘‘Refah’ı bombalayan jetlerin petrolünü sağlayan SOCAR’dan Filistin halkı adına hesap sormaya geldik’’ denilmişti. Polis müdahalesine rağmen şirket binasının içine giren kitle, “SOCAR’ın petrolü işgalciyi besliyor” sloganları atmıştı.