Meydanda ortak ses: Üniversitelerde boykot var

Bilge Su YILDIRIM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilip 106 kişiye yönelik İBB operasyonunda gözaltına alınması üzerine çarşamba günü başlayan öğrenci eylemleri üçüncü gününde sürdü. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde üniversite öğrencileri bugün de kampüslerde sokaklarda eylemde. Öğrenciler sadece diploma iptaline ve operasyona karşı çıkmıyor, geleceksizliğe, işsizliğe, yasaklara karşı da "Hükümet istifa" sloganlarıyla ses çıkardı.

Üniversite öğrencileri İmamoğlu’nun gözaltına alındığı andan itibaren başlattığı eylemlere dün de devam etti. Beyazıt Meydanı’nda ise tarihe kazınacak bir buluşma gerçekleşti. İstanbul’daki üniversitelerden gelen on bini aşkın üniversite Beyazıt Meydanı’nı doldurdu.

Saat 16.00'da bir araya gelmeye başlayan öğrenciler, "Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip'tir", "Hükümet istifa" ve "ODTÜ'ye selam, direnişe devam" sloganları attı.

Öğrenciler yaptıkları açıklamada boykot kararı aldıklarını açıkladı. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Ezgi Tatlı, “Üniversitelerde yaptığımız forumlardan çıkan tek bir karar var. Şimdi boykot zamanı! Pazartesiden itibaren bütün üniversiteler boykota çıkıyoruz, hayatı durduruyoruz.” dedi.

Söz alan Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi, "Polis karşımıza barikat koydu. Hep birlikte barikatları aştık, paramparça ettik. Gençlik artık üzerindeki umutsuzluğu attı. Üniversitelerdeki mücadelemizi asla bitiremeyeceksiniz. Kampüslerde yan yana geleceğiz, işçileri, emekçileri yanımıza alıp Türkiye'nin aydınlık geleceğini kuracağız." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, "Bizler yıllardır iktidarın baskısı altında mücadelemizi kampüsümüzde nasıl sürdürüyorsak, şehrin her meydanında da irade gaspına karşı var olmaya devam ediyoruz. AKP iktidarıysa tüm hıncı ve gücüyle üniversitelere saldırmaya devam ediyor. Polis şiddetine, ev hapislerine, gözaltılara rağmen direnişimizden geri adım atmadık. Boğaziçi direnişi sürüyor, işte burada" dedi.

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KAMPÜSLERDE PROTESTO

Ekrem İmamoğlu ile birlikte hocaları Prof. Dr. Aylin Atalay Saybaşılı’nın diplomasının da iptal edilmesini ve İBB'ye yönelik operasyonu protesto eden Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) öğrencilerinin başlattıkları boykot dün de sürdü.

Bilkent Üniversitesi öğrencileri de gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından boykota başladı. "Hocalar nerede, öğrenciler burada" sloganlarıyla fakültelere giren öğrenciler, derslerin durdurulması için tek tek dersliklerde boykot çağrısı yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Kampüsü'nde öğrenciler "Dersler iptal, herkes dışarı" diyerek yürüyüş düzenledi. Polis, kampüs kapısında öğrencilere TOMA ile müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

YIKAMAYACAĞIMIZ BARİKAT, DEVİREMEYECEĞİMİZ İKTİDAR YOK

Ege Üniversitesi öğrencileri, 1 No’lu Yemekhane önünde bir araya gelip “Ege uyuma, haydi boykota”, “ODTÜ’ye selam, boykota devam” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları eşliğinde Şölen Alanı’na yürüdü. Sıra arkadaşlarına ve hocalarına boykot çağrısı yaptı.

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri üniversite içerisinde yürüyüş gerçekleştirdi ve "Demokrasi için, özgürlük için, geleceğimiz için ve halkın iradesi için susmayacağız" dedi. Rektörlük önünde buluşarak ana giriş kapısına kadar "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil", "Hükümet istifa", "Diktatör Tayyip" ve "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla yürüyüşe geçen öğrenciler, düzenledikleri basın açıklamasında diploma iptaline, gözaltılara ve geleceksizliğe tepkilerini dile getirdi. ODTÜ de direnmeye devam etti. ODTÜ öğrencileri “Polis varsa, şiddet varsa ders yok” dedi.

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• İstanbul Üniversitesi öğrencisi Elif Sude:

Öğrenciler olarak eylem yasaklarını tanımıyoruz. İmamoğlu’nun başına gelenler bu ülkede insan hakları ve demokratik özgürlükler üzerine uygulanan baskıların ne dereceye geldiğinin bir göstergesi. Biz öğrenciler, dünyanın birçok yerinde, tarihin birçok anında olduğu gibi bugün de Beyazıt’tan Saraçhane’ye uzanan yürüyüşümüzle halk direnişinin öncüleri olmaya devam ediyoruz.

• Namık Kemal Üniversitesinden Yağmur:

Ben dün Tekirdağ’dan otobüse binip geldim. Orada da eylemlere katılmıştım, buraya gelip buraya da destek olmak istedim. Seçtiğimiz, oy verdiğimiz, desteklediğimiz isimler hukuksuzca gözaltına alınıyor. Hiçbir kanıt olmadan terörle suçlanıyor, diploması iptal ediliyor. Özgürlüklerimizi ancak bir araya gelip harekete geçersek kazanabileceğimizi düşünüyorum.



• İstanbul Fatih’te lise okuyan Sara:

Bugün buradayım çünkü iktidar değişirse dahi bir şeylerin yoluna gireceğini düşünmüyorum. CHP de bana hiçbir şekilde güven vermiyor. Bir liseli olarak eylemlere katılmak istedim çünkü bence bu sesimizi çıkarmak, söz söylemek için son şansımız. Sadece İmamoğlu için değil yapılan haksızlığa karşı çıkmak için, özgürlüklerimizi savunmak için buradayım. Kaybedecek bir günümüzün dahi olacağını düşünmüyorum.

• Türk Alman Üniversitesisinden Attila:

“İktidarın yönetemediği ve bu yüzden sürekli başkalarına suç attığı bir ortamda bu suçlamalar artık kişisel hak ve özgürlüklerimizi de sekteye uğratmaya başladığı için bugün buradayım. Artık devletin hiçbir şekilde bana hiçbir güvence sunduğunu düşünmüyorum, kendimi güvende hissetmiyorum. Bugün bu sebeple buradayım, ses çıkarıyorum.”