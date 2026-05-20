Meydanlar gençlerle doldu

Haber Merkezi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle dün ülkenin pek çok noktasında törenler düzenlendi. Emperyalist işgale ve Saray’a karşı girişilen Kurtuluş Savaşı’nın 107’nci yıldönümünde binlerce kişi ellerinde bayraklarla Anıtkabir’e akın etti. 81 kentte yurttaşlar sokaklarda çeşitli etkinliklerde buluştu.

AKP KATILMADI

İstanbul’da 19 Mayıs dolayısıyla Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile çok sayıda yurttaş da katıldı. Resmi törenin ardından kurumların, sendikaların ve siyasi partilerin çelenk sunumları yapıldı. AKP’nin çelenk bırakmaması dikkat çekti. Çelik, "AK Parti’nin zaten bu toplumun milli değerleriyle sorunları olduğunu sadece bugün değil, geçmişten beri biliyoruz. Burada bir çelenk sunumu gerçekleştirmediler" dedi.

ÇELENK GERGİNLİĞİ

Şişli’deki törende ise tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın isminin bulunduğu çelenk gerginlik yaşattı. Kayyum Cevdet Ertürkmen’in yerine atanan kayyum Ayhan Terzi’nin de katıldığı programda söz konusu çelenk, alandan uzaklaştırıldı. CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, “Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’dır. Bu bayram gençliğin, bizim, cumhuriyeti kuran ve hep birlikte yaşatacak olanlarındır” dedi.

DÖRT BİR YANDA COŞKUYLA KUTLANDI

•Diyarbakır: Valilik önündeki kutlama töreninde gençlerin hazırladığı halk oyunları, erbane gösterileri ve spor performansları büyük ilgi gördü.

•İzmir: Törenler Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koyulmasıyla başladı. Gençlik Korteji’nde bir araya gelen gençler, Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.

•Samsun: 19 Mayıs ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu’nda yapılan programda gençler tarafından spor müsabakaları, halk oyunları ve atletizm gösterileri gerçekleştirildi.

•Manisa: Yurttaşlar Sultan Camii’nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş yaptı. Yürüyüşün sonunda Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunuldu.

•Muğla: Fethiye ilçesinde profesyonel dalgıçlar, Akdeniz’in metrelerce altındaki tarihi dalış noktasında bir araya geldi. Özel bir dalış gerçekleştirilerek yaklaşık 8 metre derinlikte Türk Bayrağı açıldı.

Bursa’da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği üyelerinin Tophane’den Atatürk Anıtı’na yürüyüşü polis barikatlarıyla engellendi. Polisin, yolun yürüyüş güzergahı olmamasını gerekçe göstermesine karşın, kitle bunun bir yürüyüş değil, bayram kutlaması olduğunu belirterek yürüyüşü gerçekleştireceklerini belirtti. Ardından Atatürk Anıtı’na yürüyüş tamamlandı.

BİNLER KORTEJDE BİR ARAYA GELDİ

19 Mayıs, Başkentte de büyük bir coşkuyla kutlandı. CHP Ankara İl Başkanlığı’nın organize ettiği geleneksel “Gençlik Korteji” için binlerce yurttaş Güvenpark’ta bir araya geldi. Yurttaşlar ellerinde bayraklarla Anıtkabir’e doğru yürüdü. Yürüyüşe CHP Lideri Özgür Özel’in yanı sıra MYK üyeleri ve milletvekilleri de katıldı. Burada konuşan Özel, "Gençler, Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı" açıklamasını yaptı. Yürüyüş Anıtkabir’de sona erdi.

‘KURACAK OLAN YİNE BİZLERİZ’

SOL Genç, 19 Mayıs dolayısıyla açıklama yayımladı. Açıklamada gençliğin yoksulluk, güvencesizlik, barınma krizi ve gerici eğitim politikalarıyla kuşatıldığını belirtti. Açıklamada, “Saray rejimi bizlere kutlanacak bir gençlik bırakmamıştır. Fakat eşit, özgür, laik ve bağımsız bir ülkeyi kuracak olan yine gençliğin birleşik ve örgütlü mücadelesi olacaktır” denildi.