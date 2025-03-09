Meydanlardan fabrikalara kadın işçiler mücadelede

Bilge Su YILDIRIM

Bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü daha tüm coşku, renk ve ihtişamıyla geride kalırken kadınlar yurdun dört bir yanında hakları, hayatları ve emekleri için mücadele etmeye devam ediyor.

Kocaeli Gebze’de bulunan Kaynak Tekniği işyerinde grevde olan Birleşik Metal-İş üyesi kadın işçiler, emekleri için direnmeyi sürdürüyor.

Kaynak Tekniği fabrikasında 7 kadın işçi çalışıyor. Bu 7 kadın, dün 37’nci gününü geride bırakan grevin ilk gününden beri fabrika önünde direniyor, bazen halaylara katılıyor, bazen ise evlerinde yaptıkları kek, poğaça ve yemekleri grev alanına getiriyor. 31 Ocak’tan bu yana alın terlerinin karşılığı için grev alanını terk etmeyen kadınlar, Kaynak Tekniği işçilerinin verdiği mücadelede de en ön saflarda yer alıyor. Bu 7 kadından biri de Lale*. Bu grev, tıpkı diğer kadın çalışma arkadaşlarının olduğu gibi, Lale’nin ilk grevi. İlk kez hakkını aramanın ne demek olduğunu anladığını söyleyen Lale, “Bugüne kadar geç bile kalmışız” diyor ve devam ediyor:

HER KÖŞESİNDE BİZİM EMEĞİMİZ VAR

“Grevimiz tüm coşkusuyla, heyecanıyla devam ediyor. Bugün (dün) 37’nci günümüz. 1 ayı direnişle geçirdik. Umutluyuz, bekliyoruz. Beklerken de direniş alanımızı önemsiyoruz. Ben de diğer kadın arkadaşlarımız da evde börek yapıp, tatlı pişirip buraya getiriyoruz, burada hep birlikte yiyoruz. Bu grev çadırının her bir köşesine elimiz değdi. Evimizden masa örtüsü getirdik masamıza serdik, çiçek gibi yaptık burayı. Çaydanlık getirdik çay demleyelim diye, sağ olsun çalışma arkadaşlarımız izin vermedi, soba sağlıklı değil, diye. ‘O kadarını da biz yapalım’ diye de takılıyorlar bazen. Kadın bir metal işçisi olarak direnmek de bir kadın olarak hakkımız olanı aramak da çok güzel.”

*Metal işçisi kadının ismi, kendi talebi üzerine değiştirilerek Lale olarak kullanılmıştır.

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YÜKSEK SESTEN KORKMAYIZ!

İzmir Kemalpaşa’da bulunan Temel Conta fabrikasında 100 günü geride bırakan grevde de kadın işçiler öne çıkıyor. Hakları ve haklı talepleri için 3 aydan uzun süredir grevde olan kadın işçiler, “Kazanan biz olacağız” diyor. ANKA’ya konuşan kadın işçiler, yaşadıkları zorluklardan bahsederken aynı zamanda “Bugün dünden daha karalıyız” diyor. 11 yıldır Temel Conta’da çalışan kadın işçi Sinem Kaya, 10 Aralık 2024’ten beri süren direnişlerinin onlara neyi öğrettiğini şöyle ifade ediyor: “Biz kadınlar gerçekten güçlüyüz. Sadece sesimizi çıkartmayı bilelim ve o yüksek sesten korkmayalım. Eğer onlar bize yüksek sesle bir şeyleri yaptırıyorlarsa biz sesimizi daha yüksek çıkaralım. Emin olun ki zaten bu bizim kazancımız olacak.”