Meyve yüklü tır alev alev yandı

Mersin’de meyve yüklü tırda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülse de kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Erdemli ile Meztili ilçeleri arasında Kuyuluk mevkiinde otoyol çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırda yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücünün aracı sağ şeride çekmesinin ardından alevler yükseldi. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tırın kupa ve kasa kısmı büyük oranda hasar aldı.

Plastik kasaların yanması nedeniyle çevreyi siyah dumanların kapladığı yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.