Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Meyve yüklü tır alev alev yandı

Mersin’de meyve yüklü tırda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülse de kullanılamaz hale geldi.

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 23:56
  • Giriş: 14.10.2023 23:56
  • Güncelleme: 14.10.2023 23:57
Kaynak: İHA
Meyve yüklü tır alev alev yandı

Yangın, Erdemli ile Meztili ilçeleri arasında Kuyuluk mevkiinde otoyol çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırda yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücünün aracı sağ şeride çekmesinin ardından alevler yükseldi. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tırın kupa ve kasa kısmı büyük oranda hasar aldı. 
Plastik kasaların yanması nedeniyle çevreyi siyah dumanların kapladığı yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 