Meyve yüklü TIR'ın devrildiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen meyve yüklü TIR'da 2 kişi yaralanırken, tonlarca meyvenin önemli bir kısmı ise ise zarar gördü.

Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye Kavşağında meydana geldi.

Elinden bilgilere göre, M.Y., idaresindeki 07 AKT 071 plakalı TIR sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Meyve yüklü TIR ardından yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan H.E., isimli şahıs yaralandı.

Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada devrilen TIR'ın dorsesindeki tonlarca meyve ise çevreye dağıldı.

Meyvelerin önemli bir kısmı zarar görürken, sağlam olanlar ise olay yerine gelen bir başka araca aktarıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.