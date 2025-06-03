Meyvede ürün azaldı, fiyat patladı

Ekonomi Servisi

Ülkenin meyve sebze deposu Antalya’da don felaketinin etkisiyle hale gelen ürün miktarı azaldı, fiyatlar ise patladı. Antalya Ticaret Borsası’nın açıkladığı Mayıs ayı hal endeksine göre, özellikle meyvede son 10 yılın en sert arz kaybı yaşandı. Maliyet artışları ve susuzluk nedeniyle ağaçlarını kesmek zorunda kalan üreticiyi bu sezon zirai don vurdu.

Mayısta Antalya hallerinde işlem gören meyve miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,92 azaldı. Bu, son 10 yılın en büyük düşüşü olarak kayda geçti. Aynı dönemde meyve fiyat endeksi ise yüzde 93,50 arttı. Fiyat artışının temel nedeninin üretimin ciddi biçimde daralması olarak kaydedildi.

Sebzede de tablo benzer seyrediyor. Yıllık bazda sebze miktarında yüzde 25,85’lik düşüş, fiyatlarda ise yüzde 41,16’lık artış yaşandı. Domateste yıllık bazda miktar yüzde 2,68 azalırken fiyatlar yüzde 72,50 yükseldi. Nisandaki zirai don ise zaten sınırlı üretimi daha da aşağı çekti. Özellikle çiçeklenme dönemindeki ağaçlarda ciddi ürün kayıpları yaşandığı için hasat miktarı iyice geriledi. Zirai dondan en fazla etkilenen ürünler sırayla üzüm, kayısı, fındık, elma, nektarin, şeftali, badem ve kiraz oldu.