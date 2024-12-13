Meyvenin kalbi kriz geçiriyor

Türkiye’nin tarım ve sanayi alanındaki en önemli şehirlerinden biri olan Mersin, limon ve muz üretiminde Türkiye’nin yüzde 46 ve yüzde 47,1’lik paylarına sahip, narenciye ve tropikal meyve üretiminde ise lider konumda.

Meyve üretiminin toplamında yüzde 13’lük pay ile ilk sırada yer alan Mersin’de üreticiler iklim krizinin etkilerini yaşıyor. Tüm ürünlerde olduğu gibi burada da sorunlar aynı:

• Artan Girdi Maliyetleri: Gübre, mazot ve ilaç gibi temel tarım girdilerinin maliyetlerindeki sürekli artış, üreticiyi zorluyor. Özellikle küçük ölçekli çiftçiler, yüksek maliyetler nedeniyle üretimde sürdürülebilirlik sorunu yaşıyor.

• Su Sorunu ve İklim Krizi: Yağışların düzensizleşmesi ve su kaynaklarının azalması sektörü tehdit ediyor.

• İhracat Sorunları: Narenciye ve muz gibi ürünlerde ihracat potansiyeli yüksek olmasına rağmen, lojistik maliyetleri zorlaştırıyor.

• Pazar ve fiyat dalgalanmaları: Tarımda kalite, verim ve değer düşük olduğu için çiftçi devam etmek istemiyor. Limanlar tam kapasite ile kullanılamıyor. Nakliye ve üretim maliyetlerin artmasının yanında belirsiz ve yan yükler çok fazla, enflasyon sebebiyle de üretim daralıyor. İç pazara mal üreten üretici, maliyetlerini karşılayamıyor.