Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mezar hırsızlarına adli kontrol

Kırıkkale'de Roma dönemine ait mezar stelini çalan hırsızlara adli kontrol verildi.

Güncel
  • 20.11.2025 19:17
  • Giriş: 20.11.2025 19:17
  • Güncelleme: 20.11.2025 19:21
Kaynak: AA
Mezar hırsızlarına adli kontrol
Fotoğraf: AA

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki bir evde Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede S.G. (47) ve M.C.K'nin (41) evinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evinde mezar steli ele geçirildi.

Anadolu Medeniyetler Müzesi uzman ekiplerince yapılan incelemede, stelin kireçtaşından yapıldığı ve Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mezar steli ise Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi.

BirGün'e Abone Ol