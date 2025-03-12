Mezar yeri açıklansın talebi

Haber Merkezi

Özgür Gündem gazetesi Urfa muhabiri Nazım Babaoğlu’nun kaybettirilmesinin üzerinden 31 yıl geçti. Babaoğlu, 12 Mart 1994'te haber için gittiği Siverek ilçesinden bir daha dönmedi.

Bucak aşireti ve 1990’lı yıllarda birçok faili meçhul cinayetler işleyen JİTEM’in Babaoğlu’nu katlettiğine dair şüpheler olmasına rağmen, etkin bir soruşturma yürütülmedi. Aradan geçen yıllarda bütün tanıklara rağmen dava sonuçsuz bırakıldı.

MA'ya konuşan ağabey Cemal Babaoğlu, "Mezar yerini bulmak en büyük talebimizdir" dedi.