Mezardan farksız ev az hasarlıymış!

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Yeşil Topsöğüt Konakları “az ve orta hasarlı” olarak çevrildi. Dava açan site sakinleri, “Teknik işlem yapılmadan bu karar verildi” dedi.

Kayhan AYHAN

Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından 2018 deprem yönetmeliğine göre yaptırılan ve “Sağlam zemin üzerinde güvenli konut” sloganıyla satılan Yeşil Topsöğüt Konakları, tapuları verildikten 6 ay sonra Maraş depremlerinde kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemelerde 7 blok ve 136 daireden oluşan konaklara 2 kez “ağır hasar” raporu verildi.

Bu rapor daha sonra belediye ve şirketin İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz sonucu A1-A2 ağır hasar, A3, A4, B blok az hasar, A5, A6 orta hasar olarak değiştirildi. Site sakinleri, mahkemeye rapor sunan öğretim görevlilerinin ve bilirkişilerin tüm raporlarda gözlemsel inceleme yaptığını öne sürdü.

KASADA PARA YOK

Firmanın kendilerine “Siz karıştırmasaydınız şu an tadilat yapıp girecektik” şeklinde yanıt verdiğini aktaran site sakinleri, “İki defa binaya ağır hasarlı kararı verildi. Adam ‘İlk gelenler tecrübesiz kişilerdi. İkinci gelenleri ben bilemem’ diyor. Belediye ve firmanın getirdiği ekibin raporlarıyla binalara az hasarlı denildi. Ama ne karot örneği, ne dayanıklık testi, ne zemin sıvılaşması ne de röntgen yapıldı. Mahkemeden bunları talep etmemize rağmen belediye buna müdahale ediyor. Hatta yeni seçilen Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ilk seçim arifesine geldiğinde ‘Kesinlikle bilirkişilere ulaşmayın. Onlara müdahale ederseniz haksız duruma düşersiniz’ dedi. Geçen hafta bizim avukatla komşularımız gitti ziyaretine. ‘Başkanım ne olacak’ diye sorulduğunda ‘Kasada para yok. Belediye de mağdur’ cevabını aldık” dedi.

Bazı kişilere TOKİ konutları çıktığını da vurgulayan yurttaşlar, “Buraya az hasar verilirse TOKİ konutları ellerinden alınacak. Belediyeye şu şartları koşuyoruz. Sen bu evleri deprem yönetmeliğine göre yaptın mı? Yaptın. Yapmamışsın. Beton kalitesi düşük. Normal beton balyozla kırılmazken bunu elle ufalıyorsun. Demir aralığı ince, mesafesi az. Bizi bu şekilde mağdur ettiniz. Ya TOKİ’den çıkan evin borcunu belediye olarak siz kapatın. Biz buradaki borçlarımızı ödemeye devam edelim. Ev de sizin olsun, arsa da sizin olsun. Ya da diyoruz ki bu evleri yıkın, yeniden yapın. Devletin vereceği 750 bin hibeyi alın. Bizim sigortalardan aldığımız parayı alın. Onlarla beraber yapın diyoruz. Onlar bize diyor ki ‘Geriye kalan ne masraf çıkarsa vatandaş ödesin’. Zaten oradakilerin yüzde 80’i şu an olmayan evin borcunu ödüyor” ifadelerini kullandı.

Yurtaşların Malatya 2 Tüketici Mahkemesi'ne açtığı dava bugün saat 09.57'de görülecek. Depremzede yurttaşlar “Tüm birikimimizin hepsini bu evlere verdik. Belediyemize güvenerek bu evleri aldık ama mağduruz” diyerek seslerinin duyulmasını istiyor.