"Mezarı da mı taşıyalım"

Depremde yıkılan Hatay’daki 2 büyük mezarlığın rezerv alan içinde yer aldığı ortaya çıktı. Depremzedeler tepkili: "İnsanın acısının üstüne çimento dökmeyin. Evlerimizi anladık da mezarlarımızdan ne istiyorsunuz?"

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 17 ayı aşkın süre geçmesine karşın yıkılan binalar hâlâ ayağa kaldırılamadı. Depremden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay’da özellikle ‘rezerv alan’ sorunu giderek derinleşti. Rezerv tartışmaları sürerken, yetkililer konuya ilişkin aylardır açıklama yapmadı. Yurttaşların evlerinin yanı sıra Defne ilçesindeki 2 büyük mezarlığın da rezerv alan içine alındığı ortaya çıktı. Gültepe Armutlu Mezarlığı’nın Defne 6’ncı Rezerv Alan Bölgesi’nde, Çekmece Mezarlığı’nın ise Defne 8’inci Rezerv Alan’ın içinde olduğu görüldü.

ACI ÜSTÜNE ÇİMENTO

Gültepe Armutlu Mezarlığı ile Çekmece Mezarlığı’nın rezerv alanda yer almasına depremzedeler tepki göstererek “Şeffaf bir süreç yürütün. İnsanın acısının üstüne çimento dökmeyin. Evlerimizi anladık da mezarlarımızdan ne istiyorsunuz?” diye sordu.

“Rezerv alan” denilerek az ve orta hasarlı evlerinden çıkarılmak istendiklerini anımsatan depremzedeler proje detaylarına ilişkin şeffaf bir süreç yürütülmediğini söyledi.

Defne’deki evi rezerv alan içine alınan afetzedelerden Ali Mert Ö., mezarlıkların rezerv alan içine alınmasıyla ilgili şunları söyledi: “Bu iki mezarlık da Defne ilçesinin en büyük mezarlıkları. Mezarlıklar rezerv talebinde bulunan insanlar için de rezerv alan uygulamasını istemeyen insanlar için de kutsal. Mezarlık alanına inşaat yapmanın ya da bir yapı dikmenin hiçbir anlamı yok. Haritalar belirlenirken de sonrasında da bizimle görüşülmedi. Harita sınırlarının neye göre belirlendiğini bilmiyoruz. Bu şekilde süreç yürütülmez. Her haritada bir sebep öne sürülebilir ama mezarlıkların bulunduğu alana göz dikmek çok acımasızca. Proje açıklanırsa, o mezarlıkların üstünde bina, okul belki yeşil alan yapılacak. İnsanların acısının üzerine çimento dökmenin bir anlamı yok.”

Yetkililere seslenen Ali Mert Ö. şöyle devam etti: “Mezarlıkların rezerv alana alınmasına ilişkin vatandaşı ikna edebilecek hiçbir sebep sunulamaz. Defne ilçesindeki, Çekmece Mezarlığı ve Gültepe-Armutlu mezarlığının bir an önce rezerv alandan çıkarılmasını istiyoruz.”

KAYMAKAM GEÇİŞTİRDİ

Bir depremzede yurttaş da konuyu kaymakama danıştıklarını kaydederek “Bir depremzede ‘Burası çizimde rezerv görünüyor’ diye kaymakama sordu. Kaymakam ‘Öylesine çizilmiştir’ yanıtını verdi. Bizim kaderimiz öylesine mi çiziliyor?” diye sordu.