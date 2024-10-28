‘Mezarımızda emekli olmak istemiyoruz’

Emek Servisi

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), kademeli emeklilik talebiyle dün İstanbul Kartal Meydanı’nda miting düzenledi. Miting için pek çok şehirden yüzlerce yurttaş “Borçlu değil alacaklıyız” sloganıyla İstanbul’a geldi. Mitingde konuşan EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, “Bizler emekliliğe hak kazanmış, mezarda emekli olmayı bekleyen çalışanlarız” dedi.

“Emeklilikte eşitlik toplumda adalet için bir aradayız” diyen Uğurlu, “Kademeli emeklilik lütuf değil Anayasal haktır. 8 Eylül 1999 sonrası işe giren yurttaşların kademeli olarak emekli olmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Uğurlu, mitinge katılan DİSK’e teşekkür ederken Türk-İş ve Hak-İş Genel Başkanları Ergün Atalay ve Mahmut Arslan’a “Sendikalar sadece TİS için mi kuruldu? İşçilerin emekçilerin emeklilik sorunları için bu mitinge neden katılmıyorsunuz?” diye sordu.