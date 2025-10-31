Mezarlıkta bebek cesedi bulundu: Soruşturma başlatıldı

Urfa’nın Siverek ilçesinde bulunan mezarlıkta bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Urfa yerel basınında yer alan habere göre, eşinin kabrini ziyaret etmek üzere mezarlığa giden K.S., yerde ceninden büyük bir bebek cesedi gördü.

K.S., cesedin sokak köpekleri tarafından parçalanmaması için mezar kazıp toprağa gömdü ve ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, bebek cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

SİVEREK’TE İKİNCİ BENZER OLAY

Öte yandan, 23 Ekim 2025 tarihinde Siverek’in Fırat Mahallesi’nde yer alan Fırat Camisi’nin bahçesinde de benzer bir olay yaşanmıştı.

Cami bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi bulmuştu.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını belirlemek için geniş çaplı soruşturma yürütüyor.