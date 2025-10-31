Mezarlıkta bebek cesedi bulundu: Soruşturma başlatıldı
Urfa’nın Siverek ilçesinde bir mezarlıkta bebek cesedi bulundu. Eşinin kabrini ziyaret eden bir yurttaşın fark ettiği ceset, otopsi için hastaneye kaldırıldı. İlçede kısa süre önce cami bahçesinde de gömülü bir bebek cesedi bulunmuştu. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
Urfa’nın Siverek ilçesinde bulunan mezarlıkta bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
Urfa yerel basınında yer alan habere göre, eşinin kabrini ziyaret etmek üzere mezarlığa giden K.S., yerde ceninden büyük bir bebek cesedi gördü.
K.S., cesedin sokak köpekleri tarafından parçalanmaması için mezar kazıp toprağa gömdü ve ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, bebek cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.
SİVEREK’TE İKİNCİ BENZER OLAY
Öte yandan, 23 Ekim 2025 tarihinde Siverek’in Fırat Mahallesi’nde yer alan Fırat Camisi’nin bahçesinde de benzer bir olay yaşanmıştı.
Cami bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi bulmuştu.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını belirlemek için geniş çaplı soruşturma yürütüyor.