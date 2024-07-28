Mezarlıkta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kastamonu’nun Araç ilçesinde mezarlıkta çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Araç ilçesi Şehrimanlar köyü mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıktaki otların bilin meyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.