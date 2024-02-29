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Mezarlıkta kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 29.02.2024 15:07
  • Giriş: 29.02.2024 15:07
  • Güncelleme: 29.02.2024 15:07
Kaynak: İHA
Mezarlıkta kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Mardin’de annesinin mezarında kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Olay, Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, annesinin mezarında bulunan ağacı budamak isteyen M.E.Y. kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden M.E.Y.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. 

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