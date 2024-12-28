Mezhep çatışması kapıda

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Yönetimin değiştiği Suriye’nin kuzeydoğusunda Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken azınlıkların ayaklandığı batıda tansiyon yükseliyor.

Hristiyanların ardından cihatçıların baskılarına isyan eden Nusayriler de sokaklara inerken ülke olası bir mezhep çatışmasına karşı diken üstünde. Azınlıkların protestolarına ateş açarak yanıt veren Heyet Tahrir El Şam (HTŞ), sokağa çıkma yasağı ilan ederek operasyonlar başlattı.

PROTESTOYA ATEŞ AÇTI

Suriye’nin Halep kentinde Nusayri büyüğü Ebu Abdullah Hüsel el Hüseybi’nin türbesine zarar verildiğine ilişkin videoların sosyal medyada yayınlanması üzerine Nusayriler Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus’ta sokağa çıkmıştı. Geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada “Halep kentinin bilinmeyen gruplar tarafından kurtarıldığı döneme ait eski bir video” olduğu belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), HTŞ güçlerinin göstericileri dağıtmak için ateş açması sonucu Humus’ta bir göstericinin öldüğünü, beş kişinin de yaralandığını açıkladı.

TARTUS’TA ÇATIŞMA

Öte yandan geçici hükümetin güvenlik güçlerinin Esad döneminde görev yapmış bir subayı tutuklamaya çalışması üzerine batıdaki Tartus ilinde çıkan çatışmalarda iki taraftan da toplam 17 kişi hayatını kaybetti. HTŞ hükümeti, Tartus’ta yaşanan çatışmaların güvenlik güçlerine kurulan “pusu” sonucu yaşandığı belirtildi.

SOHR ayrıca Tartus’a bağlı Hirbet el-Mezze köyünün silahlı sakinleri ile Askeri Operasyonlar Dairesi’ne bağlı güvenlik güçleri arasında, köy sakinlerinden bazılarının evlerde arama yapılmasına karşı çıkmaları üzerine çatışmalar yaşandığını belirtti. HTŞ’den bir yetkili AFP’ye yaptığı açıklamada da Tartus’ta Esad’a bağlı güçler ile HTŞ arasında bazı çatışmalar yaşandığını söyledi.

Geçiş hükümetinin İçişleri Bakanlığı, Şam kırsalında “yasadışı silahların toplanacağını” açıkladı. Ancak Şam kırsalındaki Kudsiye'de yürütülen “güvenlik operasyonu” sırasında çatışmalar yaşandı. Bunun üzerine geçiş hükümetine bağlı Askeri Operasyonlar Müdürlüğü, Kudsiye'de sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ardından Savunma Bakanlığı da aranan kişilerin silahlarıyla birlikte teslim olmaları için dört günlük süre tanıdı.

Suriye devlet haber ajansı SANA, geçiş hükümeti kolluk kuvvetleriyle Aleviler ve azınlıklar ile Esad rejimi sempatizanı bazı gruplar arasında çıkan çatışmalar üzerine geçiş hükümetinin Tartus'ta “güvenliği sağlamak” için operasyon başlattığını duyurdu.

Humus’ta ise Esad yönetiminin önce çıkan isimlerinden Şebbiha elebaşı Şuca el-Ali, HTŞ güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü.

SDG’DEN TİŞRİN BARAJINDA MESAJ: KONTROLÜMÜZDE Suriye’nin kuzeydoğusunda omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) geleceğine dair belirsizlik sürerken bölgede tansiyon yüksek. SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, sınır güvenliğini yeni Suriye yönetimine devretmeye hazır olduklarını belirtti. Abdi, SDG’nin yeni Suriye ordusuna katılmaya hazır olduğunu, ancak bunun için uygun yöntem üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğini kaydetti. Abdi, SDG’nin Ankara'ya arabulucular aracılığıyla bölgeyi silahsızlandırmayı teklif etmesine rağmen Türkiye'nin herhangi bir yanıt vermemesi üzerine, saldırıların devam etmesi halinde Kobani'de bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu. SDG ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında gerginlik sürerken SDG Basın Sözcüsü Ferhad Şami, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolünde olduğunu söylediği Menbiç'te bulunan Tişrin Barajı önünde video paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan videoda Şami, MSB'nin açıklamasının aksine barajı kendilerinin kontrol ettiğini söyledi.

ŞAM VALİSİ İSRAİL’İN SALDIRILARINI SAVUNDU

HTŞ'nin atadığı Şam valisi Mahir Mervan, Esad yönetiminin devrilmesi sonrası Suriye'nin askeri altyapısını yok eden ve Golan'da işgalini genişleten İsrail'le iyi ilişkiler istediklerini söyledi. “İsrail korku hissetmiş olabilir. Bu yüzden biraz ilerledi, biraz bombaladı” sözleriyle İsrail’in Suriye’deki toprak işgali ve saldırılarını savunan Mervan, “Biz İsrail'in ya da başka bir ülkenin güvenliğini tehdit edecek hiçbir şeye karışmak istemiyoruz” dedi.

LÜBNAN SINIRINDA GERGİNLİK Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki Yenta ve Raşeya beldeleri yakınındaki El-Esved Vadisi bölgesinde Lübnan askerlerine Suriye tarafından kimliği belirsiz kişilerin ateş açtığını açıkladı. Devriye görevi yerine getiren Lübnan askerlerinin ateş açılan yöne doğru karşı ateş açtığı ve çıkan çatışmada 1 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralanan askerin tedavi için hastaneye nakledildiği kaydedildi. Bölgedeki Lübnan askeri birliklerinin güvenlik önlemleri aldığı ve olayla ilgili gerekli takibin yapıldığı ifade edildi.

COLANİ’NİN ‘KARA KUTUSU’ HATTAB İSTİHBARATIN BAŞINA GETİRİLDİ

Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Ebu Ahmed Hudud lakabıyla tanınan Enes Hasan Hattab'ı atadı. HTŞ'nin kalesi İdlib'deki Genel Güvenlik Teşkilatı Başkanı Hattab'ın HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani'nin “kara kutusu” diye anıldığı belirtildi. Hattab’ın HTŞ'nin bütün sırlarına haiz olduğu, zalim bir figür olarak tanındığı, İdlib'de Colani'nin iktidarını sağlamlaştırmada ve muhalifleri ortadan kaldırmada önemli rol oynadığı aktarıldı.