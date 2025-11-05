Mezitli’de zeytin ağaçları, eğitime can veriyor

(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, geleneksel hale gelen zeytin hasadına katılarak, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine bir kez daha öncülük etti. Mezitli’de belediyeye ait zeytinliklerde gerçekleştirilen hasatta toplanan zeytinler, zeytinyağına dönüştürülerek elde edilen gelir, kız çocuklarının eğitimine burs desteği olarak aktarılacak.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediyeye ait zeytinliklerde yapılan hasada katıldı. Elde edilen zeytinyağı gelirleri, kız çocuklarının eğitimine burs olarak aktarılacak. Başkan Tuncer, zeytinin sadece bir tarım ürünü değil; aynı zamanda Mezitli’de eğitimin de sembolü olduğunu ifade etti. Tuncer, "Zeytin berekettir, zeytin topraktır, zeytin barıştır, umuttur. Türkiye’nin her yerinde, her toprağında zeytin ağaçlarının ne kadar kıymetli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Biz hem zeytin ağaçlarımızı koruyoruz, hem de bu bereketi geleceğimizin teminatı olan kız öğrencilerimizle paylaşıyoruz" dedi.

"Bu bizim için çok değerli bir proje"

Tuncer, Mezitli Belediyesi olarak bu projeyi iki yıldır kesintisiz sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu bizim için çok değerli bir proje. Çünkü hem doğaya sahip çıkıyoruz hem de kız çocuklarımıza eğitim desteği sağlıyoruz. Her yıl büyüyen bir umutla bu çalışmayı sürdüreceğiz.

Belediye ekipleriyle birlikte yapılan hasatta toplanan yaklaşık 200 zeytin ağacının ürünü, zeytinyağı üretim tesislerinde işlenecek. Elde edilecek gelir, kız çocuklarına burs olarak kullanılacak. Projeyle hem tarımsal üretime katkı sağlanıyor hem de eğitime erişimde fırsat yaratılıyor."

"Kıymetli çocuklarımız eğitimlerine odaklansın, biz her zaman yanlarında olacağız"

"Kıymetli çocuklarımız eğitimlerine odaklansın, biz her zaman yanlarında olacağız. Zeytin ağacının kökleri gibi biz de bu topraklara ve çocuklarımıza bağlıyız" diyen Tuncer, projeyi ileriki yıllarda daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.