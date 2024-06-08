Mezun olduğu okuluna yıllar sonra dönerek kursiyerlere dikiş kursu verdi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde yıllar önce mezun olduğu okuluna dikiş öğretmeni olarak geri döndü.



Yıllar sonra kendi okulunda dikiş öğretmeni olan Azime Dilara Kavas , Kuruçay’daki ilk yılında dikiş kursuyla büyük beğeni topladı. Tavşanlı’da Halk Eğitim Merkezi’nin giysi dikim hocası Azime Dilara Kavas, seneler önce mezun olduğu Kuruçay Ortaokulu’na dikiş hocası olarak geri döndü.

Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi tarafından Kuruçay’da açılan dikiş kursu, büyük bir sergiyle görücüye çıktı.

Sergiye Kuruçay’ın ilk kadın Belediye Başkanı Rengül Atıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, kursiyerler ve Kuruçay halkı katıldı. Sergide, kursiyerlerin sezon boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Kuruçay Belediye Başkanı Rengül Atıcı, sergi açılışında yaptığı konuşmada, kursun hem maddi hem de sosyal yönden katılımcılara büyük fayda sağladığını belirtti. Atıcı, "Bu tür kurslar, kadın istihdamına önemli katkılar sunuyor. Kadınlarımızın emeklerinin karşılığını alabilmesi için her zaman yanlarında olacağız. Bu sayede hem maddi hem de sosyal yönden gelişimlerine fayda sağladığını, bu tür kurslara ve kadın istihdamına faydalı olacak, emeklerinin karşılığını almalarını sağlamak için kadınların her zaman yanında olacağız" dedi.



Kursiyerimizle birlikte dikimler yaptık"

Kursun hocası Azime Dilara Kavas ise yıllar sonra mezun olduğu okula geri dönmenin heyecanını yaşadığını ifade etti. Kavas, kurs sürecinde kimsenin gönlünü kırmadan, herkesin ihtiyacına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca Kavas yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı:

Kuruçay’a yıllar sonra kendi okuluma dikiş öğretmeni olarak geri geldim. Burada Kuruçay halkına, annelerimize, teyzelerimize kurslar verdik. İhtiyaçlara yönelik birçok kıyafetimizi diktik. Okulumuza faydası olması için sergimizi okula açtık. 12 kursiyerimizle birlikte düğünlerimize ve günlük kıyafetlerimize yönelik dikimler yaptık. Herkesi mutlu etmeye çalıştık. Kuruçay’a yıllar sonra kendi okuluma dikiş öğretmeni olarak geri geldim. Burada Kuruçay halkına annelerimize teyzelerimize kurslar verdik. İhtiyaçlara yönelik birçok kıyafetimizi diktik. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum, teyzelerimiz hep arkamda durdular, bana destek verdiler. Okulumuza faydası olması için sergimizi okula açtık. 12 kursiyerimizle ile birlikte onların ihtiyaçları üzerine düğünlerimize günlük kıyafetlerimize yönelik dikimler yaptık."