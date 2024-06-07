Mezuniyet töreninde dev ekran devrilmişti: ELEV Vakfı Okulları'ndan açıklama

ELEV Vakfı Okulları'nın Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki mezuniyet töreninde dev ekranın insanların devrilmesine ilişkin açıklamasında okul yöneticilerinin gözaltına alındığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

ELEV Vakfı Okulları'nın Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki mezuniyet töreninde dev ekranın insanların üzerine devrilmesine ilişkin okul yönetiminden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada yaralı sayısının 2 olduğu, okul yöneticilerinin gözaltına alındığına dair haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“6 Haziran 2024 tarihinde İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Kanserli Çocuklara Umut Vakfı yararına sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlediğimiz geleneksel Sanat Gecesi etkinliğimizin ardından bir velimiz ve bir misafirimizin yaralanması ile sonuçlanan müessif kaza sebebiyle derin üzüntümüzü değerli kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Tüm öğrenci, öğretmen, veli ve misafirlerimize en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

En büyük tesellimiz, müessif kazanın katılımın yoğun olduğu etkinlik sırasında meydana gelmemesi, can kaybına yol açmaması ve daha fazla yaralanmaya sebebiyet vermemesidir.

"YARALILARDAN BİRİ TABURCU EDİLDİ"

İki yaralımıza da gerekli tıbbi müdahaleler derhal ve etkin şekilde yapılmıştır. Yaralılarımızdan birisinin sol bacağında kırık olup diğer yaralımız taburcu edilmiştir.

Vaki olay üzerine en kısa sürede olay yerine intikal ederek müdahalede bulunan emniyet güçlerimize, itfaiye ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, üzüntümüzü paylaşan ve desteklerini esirgemeyen öğrenci ve velilerimize Şükranlarımızı arz ederiz.

Olay sonrası sosyal medya ve internet haber sitelerinde yer alan ‘yaralı sayısı’ ve ‘okul yöneticilerimizin gözaltına alındığına’ ilişkin kaynağı belirtilmeyen, gerçek dışı haberler ise üzücüdür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

OKUL YÖNETİMİNDEN 4 KİŞİ TANIK OLARAK İFADE VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de nedeni henüz belirlenemeyen olayla ilgili çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ekipler, 3 dijital ekran teknisyeni ile 10 kongre teknisyeninin "taksirle yaralama" suçundan şüpheli olarak ifadesini aldı.

Bu arada, okul yönetiminden 4 kişinin de tanık olarak ifade verdiği öğrenildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen ELEV Vakfı Okulları'nın mezuniyet töreninde sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrilmiş, olayda 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılmıştı.

T24'ün aktardığına göre; olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin’in gözaltına alındığı ve bir okul müdürü ve öğretmenin de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtilmişti.