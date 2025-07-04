Mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Doruk Dörücü serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenen mezuniyet töreninde diplomasını yırtan, sonrasında evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Doruk Dörücü, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Evine yapılan baskınla gözaltına alınan ve 'Halkı kin ve nefrete sürükleme veya aşağılama' suçlaması yönetilen Dörücü'nün, Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlandı.

Dörücü, hastane kontrollerinin ardından mevcutlu olarak İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Dörücü, emniyetteki ifadesinde şunlar söyledi:

“İddiaya konu Boğaziçi Üniversitesi 158. Mezuniyet Töreninde, Sosyoloji Bölümü Mezuniyet Töreni gerçekleşirken 'Müstakbel Cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasına göre fakülte açan kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum. Diplomayı kayyumdan değil, Boğaziçinin seçilmiş rektöründen alırım, bu diploma hükümsüzdür' diyerek eylemde bulunmam konusu doğrudur, eylem isnat edildiği gibi gerçekleşmiştir. İlgili eylemi yaparken üzerime atılı olan suçlamadaki gibi 'Halkı kin ve nefrete sürükleme veya aşağılama' kastım kesinlikle yoktur. Olayın video kaydı izlendiği taktirde olası bir infiale karşı orada bulunan toplumu sakinleştirmeye çalıştığım, elim ile sessizlik çağrısında bulunduğum görülecektir. Yapmış olduğum anayasal çerçevede barışçıl bir protesto eylemidir. Eylemi yaparken ki amacım başta Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi olmak üzere ülkemizdeki üniversitelerin akademik özgürlük, özerklik ve kültüründe yaşanan erozyonu eleştirmektir."

Dörücü'nün savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstererek, mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 'yüksek onur’ derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini protesto etmek amacıyla kendi diplomasını yırttıktan sonra evine düzenlenen baskınla gözaltına alındıhttps://t.co/W1vYOZYQ3a pic.twitter.com/cKSdpYCH8M — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 4, 2025

Dörücü, şunları söylemişti:

"Bu diploma hükümsüzdür. Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasına göre fakülte açıp-kapatan bu istibdat rejiminin diplomasını reddediyorum. Bu rejim benim de diplomamı iptal eder, sizin de diplomanızı iptal eder, bu bölümü de kapatır, bu okulu da kapatır. Ben diplomamı bu istibdat rejiminin atanmış kayyumundan değil, Boğaziçi Üniversitesi'nin seçilmiş rektöründen alırım."

Avukat Mehmet Can Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşımız Doruk Dörücü var olan diplomasını yırtmak suçundan şafak operasyonuyla gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi Grup Başkanvekili Güneş Gülaydın da paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Gençlik kolları üyemiz Doruk Dörücü gece yarısı gözaltına alındı. Ülkede binbir türlü hukuksuzluk yaşanırken bunlara karşı önlem alınmayıp, hukuksuzluklara ses yükselten gencecik pırıl pırıl insanların apar topar gözaltına alınıyor olmasını kabul etmiyoruz! Tek bir yol arkadaşımızı dahi bu baskıcı zihniyetin eline bırakmayacağız! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”