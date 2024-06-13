Mezuniyet töreninde gerici uygulama: "Bu travmayı yaşatmaya ne hakkınız var"

Kocaeli' de bulunan Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesi’nde bazı kız öğrencilerin "kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri" gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmaması tepkilere neden oldu. Sanatçı Mustafa Sandal, “Gençlere bu travmayı yaşatmaya ne hakkınız var kimsiniz, nesiniz siz”, yazar Sunay Akın, “Bu çağdışı yasağın tek nedeni olabilir: Okullarımızda bilim ve sanat öldüğü için cenaze evine dönüşmüşlerdir” sözleri ile tepki gösterdi.

Kocaeli’de Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde bazı kız öğrencilerin “kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri” gerekçesiyle maruz bırakıldığı gerici uygulama kamuoyunun tepkisini çekti.

Çok sayıda sanatçı, yazar, siyasetçi, siyasi partiler, meslek örgütleri ve gazeteciler sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki göstererek bilim, laiklik ve sanat vurgusu yaptı.

Şair, yazar ve gazeteci Sunay Akın, okullarda bilim ve sanat faaliyetlerinin ‘öldüğünü’ ifade ederken sanatçı Mustafa Sandal, “Gençlere bu travmayı yaşatmaya ne hakkınız var kimsiniz, nesiniz siz” sözleriyle sert tepki gösterdi.

Yaşananlara ilişkin tepkiler şöyle:

Gebze’de bir okulda genç kızlarımız kıyafetleri açık olduğu için mezuniyet törenine alınmadı. Bu çağdışı yasağın tek nedeni olabilir: Okullarımızda bilim ve sanat öldüğü için cenaze evine dönüşmüşlerdir. Eğitimin öldüğü cenaze evine gidenlerin uygun kıyafet giymeleri rica olunur! — Sunay Akın (@SunayAkin) June 13, 2024

Gebze'de bir anadolu lisesinin mezuniyet balosuna kız çocukları kıyafetleri uygunsuz diye alınmamış. Gençlere bu travmayı yaşatmaya ne hakkınız var kimsiniz, nesiniz siz? Çocukların kıyafetinde aşırılık da yok! Amacınız, "herkes sizin gibi yaşasın" mı, yoksa başka bir şey mi?… pic.twitter.com/hTkgWnmNOa — Mustafa Sandal (@mustinetnet) June 13, 2024

Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'ndeki mezuniyet törenine kılık kıyafet yönetmeliği gerekçe gösterilerek "açık giyindiği" söylenerek alınmayan öğrenciler!



Türkiye’de şeriat uygulamaları artarken “normalleşiyoruz” diye el ovuşturanlar bunları ne görür ne de duyar. pic.twitter.com/63SlJzYPTi — Zülâl Kalkandelen Ⓥ 🐑 (@veganzulal) June 13, 2024

Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'ndeki mezuniyet törenine gelen, omuz askılı elbise giyen kız öğrenciler 'uygunsuz kıyafet' denerek lise mezuniyet törenine alınmadı.



Liseleri Siyasal İslamcı Faşizmin gerici esaretine teslim etmeyeceğiz! pic.twitter.com/ftRWte5VLu — Liseli SOL Genç (@liselisolgenc) June 13, 2024

🟣Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen mezuniyet törenlerine ilişkin genelgeye bağlı olarak Kocaeli’nin Gebze ilçesi Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde kıyafetleri gerekçe gösterilerek öğrencilerin mezuniyet törenine alınmaması iktidarın ırkçı, cinsiyetçi, gerici… pic.twitter.com/B4ritQy0Lk — Eğitim Sen (@egitimsen) June 13, 2024

Gebze'de mezuniyet töreni için kılık kıyafet genelgesi yayınlayıp, öğrencileri ve velileri törene almayan taliban akıllı okul müdürünün suratına tükürün. — orhan aydın (@orhanaydin6) June 13, 2024

“Gebze Alattin Kurt Anadolu Lisesi” mezuniyet törenine giden öğrenciler okullarına alınmadı. Gerekçe ise “yönetmeliğe uymayan kıyafet”. Okul yönetimi, öğrencilerin ve velilerin karşısına jandarmayı dikmiş. Jandarma da bu yobazlığın bekçisi olmuş.

pic.twitter.com/0zmMe5tMgI — Onur Öncü (@oencueonur) June 13, 2024

Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni için gelen kız öğrencilerimiz kıyafetlerinden dolayı okuldan dışarı çıkarılmışlar.

Dün "Başörtü zulmü " yaşamış olanlar.

Bugün "İntikam " derdine düşmüşler.

Hadsizler!

Nasıl kıyafet istiyorsunuz?@tcmeb ses ver. pic.twitter.com/ILaEA91acx — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 13, 2024

Kocaeli Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nin kız öğrencileri, kıyafetleri açık olduğu için mezuniyet törenine alınmamış.



Benim için değişmez!



Başörtüsü yasağına nasıl karşı çıktıysam açma yasağına da karşı çıkarım.



Kimsenin giysisine karışma! @Akparti MHP — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) June 13, 2024

Bu yasaklamalar münferit değil!



MEB kıyafet denetimini, yasaklarını da içeren “milli manevi değerlerimize,milli kültürümüze uygun olmayan etkinliklere kurumlarda yer verilmemesi” genelgesini tüm okullara gönderdi. https://t.co/qmexyiP8mN pic.twitter.com/FAGtctyr3a — Feray AytekinAydoğan (@ferayayd) June 13, 2024

FİİLİ ŞERİAT REJİMİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ!



Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi Mezuniyet Töreninde yaşanan ayrımcılığa sebep olan kim var ise acilen hesap vermelidir!



Şeriatçı karanlığa karşı aydınlık yarınlar için mücadeleyi yükseltelim! pic.twitter.com/llh3QyLSuT — SOL Parti Gebze (@solpartigebze) June 13, 2024

Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi öğrencilerimize yaşatılan travmanın sorumluları derhal hesap vermelidir.



Evlatlarımızın giyim kuşamlarına göre mezuniyet programına kabul edilmemesi talimatını verenler açıkça Cumhuriyete meydan okumaktadır.



Çocuklarımızın en mutlu günlerini… — Harun Özgür Yıldızlı (@harunyildizli1) June 13, 2024