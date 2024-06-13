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Mezuniyet töreninde gerici uygulama: "Bu travmayı yaşatmaya ne hakkınız var"

Kocaeli' de bulunan Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesi’nde bazı kız öğrencilerin "kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri" gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmaması tepkilere neden oldu. Sanatçı Mustafa Sandal, “Gençlere bu travmayı yaşatmaya ne hakkınız var kimsiniz, nesiniz siz”, yazar Sunay Akın, “Bu çağdışı yasağın tek nedeni olabilir: Okullarımızda bilim ve sanat öldüğü için cenaze evine dönüşmüşlerdir” sözleri ile tepki gösterdi.

Güncel
  • 13.06.2024 14:58
  • Giriş: 13.06.2024 14:58
  • Güncelleme: 13.06.2024 15:08
Mezuniyet töreninde gerici uygulama: "Bu travmayı yaşatmaya ne hakkınız var"

Kocaeli’de Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde bazı kız öğrencilerin “kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri” gerekçesiyle maruz bırakıldığı gerici uygulama kamuoyunun tepkisini çekti.

Çok sayıda sanatçı, yazar, siyasetçi, siyasi partiler, meslek örgütleri ve gazeteciler sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki göstererek bilim, laiklik ve sanat vurgusu yaptı.

Şair, yazar ve gazeteci Sunay Akın, okullarda bilim ve sanat faaliyetlerinin ‘öldüğünü’ ifade ederken sanatçı Mustafa Sandal, “Gençlere bu travmayı yaşatmaya ne hakkınız var kimsiniz, nesiniz siz” sözleriyle sert tepki gösterdi.

Yaşananlara ilişkin tepkiler şöyle:

Okul kapısında jandarmalı kontrol: Kıyafeti uygunsuz bulunan öğrenciler mezuniyet törenine alınmadı!
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