Mezuniyette Filistin sloganları

Dış Haberler Servisi

ABD’deki Harvard Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde 1000’den fazla öğrenci, okul yönetiminin Filistin’e destek gösterilerine katılan 13 öğrenciye diplomalarının verilmemesi kararını protesto etti.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Refah saldırısıyla ilgili kararını verdi. Saldırıların derhal durdurulmasına karar veren mahkeme, durumunun 'felaket' boyutunda olduğunu söyledi. Mahkeme, insani durumun ilk karardan bugüne daha da kötüleştiğini bildirdi.

Mahkeme, insani felaketin önlenmesi için İsrail'in yeterli önlemleri almadığını belirtirken, "İsrail'in Refah'a operasyonu derhal durdurmasına karar verdik" dedi. Gazze Şeridi'ne BM ve yetkili kuruluşların sorumlularının erişiminin sağlanması ve soykırım iddialarının yerinde incelenmesine de karar verildi.