Mezunlar 15 ayda ancak iş buluyor

Haber Merkezi

TÜİK, 2024 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni açıkladı. Buna göre, yükseköğretim mezunlarının 2024'te kayıtlı istihdam oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti. Lisansta en yüksek kayıtlı istihdam yüzde 96,4 ile tıp, ön lisansta ise yüzde 92,3 ile polis meslek eğitimi oldu. Verilere göre lisans mezunlarının öğrenim gördükleri alanla uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2024'te yüzde 56,1 olarak gerçekleşti.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2023 yılında 15,9 ay iken 2024 yılında 16,0 ay olarak hesaplandı. Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ile uçak mühendisliği oldu.

Ücretli çalışan ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en düşük olduğu bölümler yüzde 8 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

Lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; yüzde 86,7 ile sağlık ve refah, mühendislik, yüzde 82,9 ile imalat ve inşaat, yüzde 78,7 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 77,6 ile eğitim ve yüzde 74,6 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik oldu.