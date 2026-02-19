MFRR Raporu: Türkiye, AB'ye aday ülkeler arasında en fazla ihlal kaydedilen ülkelerden biri oldu

Uluslararası Basın Enstitüsü, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun da aralarında bulunduğu kuruluşlar tarafından hazırlanan rapora göre, 2025 yılı boyunca 36 Avrupa ülkesinde toplam bin 481 basın özgürlüğü ihlali kaydedildi. Bu ihlallerin 2 bin 377 gazeteci ve medya kuruluşunu etkilediği belirtildi.

Raporda ülkelere ilişkin ayrıntılı yıllık toplamlar yer almamakla birlikte, Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) verilerine göre; Türkiye, 2025’in ilk yarısında Avrupa Birliği’ne aday ülkeler arasında en fazla ihlal kaydedilen ülkelerden biri oldu. Bu dönemde en az 64 ihlalin yaklaşık 157 gazeteci veya medya kuruluşunu etkilediği ifade edildi.

Avrupa genelinde en sık görülen ihlaller arasında sözlü saldırılar, tehditler, karalama kampanyaları, gözaltılar ve yargı süreçleri yer aldı. Türkiye’de ise basın meslek örgütleri ve uluslararası izleme kuruluşları, özellikle soruşturmalar, davalar, tutuklamalar ve düzenleyici kurumların uyguladığı idari yaptırımların gazetecilik faaliyetleri üzerinde caydırıcı etki yarattığını belirtti.

ANKARA'YA ÇAĞRI

Basın özgürlüğü örgütleri Ankara’ya, ifade özgürlüğü ve medya alanındaki yasal düzenlemelerin Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi çağrısında bulundu.

MFRR raporunun, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü üyelik sürecinde hukukun üstünlüğü ve temel haklar başlıklarındaki değerlendirmelerde referans belgelerden biri olması bekleniyor.