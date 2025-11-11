MGK 20 personel alacak: Başvuru şartları belli oldu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği, kadrosuna 20 uzman yardımcısı alımı yapacağını resmi gazetede yayımlanan ilanla duyurdu. Alım, sözlü sınav usulüyle gerçekleştirilecek.

İlana göre, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve hukuk fakültesi mezunları başvuruda bulunabilecek.

Adaylardan 35 yaşını doldurmamış olmaları ve 2024 veya 2025 yılında yapılan KPSS A Grubu sınavlarının P3, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43 puan türlerinden en az birinden 80 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

YABANCI DİL ŞARTI VE BAŞVURU TAKVİMİ

Adayların ayrıca, son beş yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (D) düzeyinde veya buna eşdeğer uluslararası bir sınav belgesi sunması zorunlu.

Sözlü sınav başvuruları 17 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 29 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek.