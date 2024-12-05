MGK Bildirisi yayımlandı: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına destek veriyoruz

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

MGK Bildirisi'nde şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere bekamıza yönelik her türlü tehdide karşı operasyonlar ve uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunuldu.

(Türkiye'nin) Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiştir.