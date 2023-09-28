MGK bugün toplanıyor

MGK bugün, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıya, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni komuta kademesi ilk defa katılacak.

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

Toplantıya, Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından değişen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni komuta kademesi ilk defa katılacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda ilk defa yer alacak.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlar başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen toplantıda, sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin görüşülmesi planlanıyor.

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının, gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği operasyon ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.