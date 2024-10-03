MGK bugün toplanıyor: Gündemde neler var?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

İsrail'in Filistin'in ardından Lübnan'a karadan saldırması, İran'ın Tel Aviv'e füze yağdırması ve yaşanan diğer güncel gelişmeler, MGK'de ele alınacak.

Bölgede gerilim tırmanırken Türkiye'nin pozisyonu, olası risk, tehdit ve tedbirler masaya yatırılacak.

NTV'nin haberine göre; Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için diplomatik girişimler de değerlendirilecek.

DOĞU AKDENİZ, TERÖRLE MÜCADELE, TEĞMENLERİN YEMİNİ...

MGK'de ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen sınır ötesi operasyonlar, Ukrayna Savaşı ve Kara Harp Okulu mezuniyetinde bazı teğmenlerin gerçekleştirdiği alternatif yemin töreni konularının da gündeme alınacağı öğrenildi.