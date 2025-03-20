MGK bugün toplanıyor: Gündemde neler var?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Toplantıda, Türkiye'nin iç ve dış güvenlik politikaları ele alınacak.

TRT Haber'in aktardığına göre, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütüne yönelik, “Silah bırakma” çağrısının ardından başlayan sürecin ele alınacağı kurulda, Suriye'deki son gelişmelerin de görüşülmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakat ve geçen haftaki Suriye temasları hakkında bilgi verecek.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise, İsrail'in Filistin'deki saldırıları olacak.

Yürütülen diplomasi trafiği ve ateşkesin sağlanması için yapılan çabalar ele alınacak.

MGK toplantısında ayrıca, 'Avrupa ile güvenlik mimarisini güçlendirmeye yönelik artan temas trafiği', Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kıbrıs'taki son durum gibi konular da gündeme taşınacak.