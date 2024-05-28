MGK bugün toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?

Milli Güvenlik Kurulu, 2024 yılının 3. toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantıda yurt içi gündeminin ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ele alınması bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yerel seçimin ardından ikinci kez toplanıyor.

NTV'de yer alan habere göre, MGK'nin Mayıs ayı olağan toplantısında yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonları masaya yatırılacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe serisi operasyonları hakkında, kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÖNÜK SALDIRILARI

MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Türkiye'nin sürdürdüğü diplomatik çabalar da masada olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası platformlarda, çatışmaların durdurulması, bölgeye acil insani yardımın sağlanması ve Filistin devletinin tanınması için yürütülen temaslar konusunda bilgi verecek.

MGK'de "Kırmızı Kitap" olarak da bilinen Milli Güvenlik Siyaset belgesinin yenilenmesine dönük çalışmalar da gözden geçirilecek.