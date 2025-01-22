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MGK toplantısı başladı

Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu MGK Toplantısı Beştepe'de başladı.

Güncel
  • 22.01.2025 18:32
  • Giriş: 22.01.2025 18:32
  • Güncelleme: 22.01.2025 18:35
Kaynak: Haber Merkezi
MGK toplantısı başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı Beştepe'de başladı.

Toplantıda DEM Parti heyetinin bugün gerçekleştirdiği ikinci İmralı ziyaretinin ve Suriye'deki ve bölgedeki gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca toplantıda devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi bekleniyor.

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