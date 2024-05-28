MGK toplantısı başladı: Masada hangi başlıklar var?

Milli Güvenlik Kurulu, 2024 yılının 3. toplantısı başladı. Toplantıda yurt içi gündeminin ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ele alınması bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yerel seçimin ardından ikinci kez toplandı.

NTV'de yer alan habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Saray'da başlayan MGK toplantısında yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonları masaya yatırılacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe serisi operasyonları hakkında, kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÖNÜK SALDIRILARI

MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Türkiye'nin sürdürdüğü diplomatik süreçler de masada olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası platformlarda, çatışmaların durdurulması, bölgeye acil insani yardımın sağlanması ve Filistin devletinin tanınması için yürütülen temaslar hakkında bilgi verecek.

MGK'de "Kırmızı Kitap" olarak da bilinen Milli Güvenlik Siyaset belgesinin yenilenmesine dönük çalışmalar da gözden geçirilecek.