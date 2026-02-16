MGM'den Ankara için kar uyarısı | Ankara kar yağışı ne zaman? 17-23 Şubat 2026 Ankara Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık tahminlere göre Ankara’da hava sıcaklıklarında dalgalı bir seyir bekleniyor. Haftanın ilk günlerinde yağmur ve bulutlu hava etkili olurken, hafta sonuna doğru kar yağışı ihtimali öne çıkıyor. Özellikle Ankara kar yağışı ne zaman sorusu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

17-21 ŞUBAT 2026 ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

MGM verilerine göre Ankara’da hafta boyunca sıcaklıklar düşüş gösteriyor. İlk günlerde yağışlı hava etkili olurken, perşembe günü sıcaklıkların sıfır dereceye kadar gerilemesi dikkat çekiyor.

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 17 Şubat Salı Yağmurlu 5 14 18 Şubat Çarşamba Yağmurlu 6 10 19 Şubat Perşembe Bulutlu 0 7 20 Şubat Cuma Parçalı Bulutlu 0 14 21 Şubat Cumartesi Yağmurlu 2 14

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Haftalık tahmin haritasına göre Ankara’da 23 Şubat Pazar günü kar yağışı işareti görülüyor. Meteorolojik tahminlerde özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı ve buzlanma riskinin artabileceği belirtiliyor.

Takip eden gün olan 24 Şubat Pazartesi tahminlerinde ise soğuk hava etkisini sürdürürken yer yer buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade ediliyor.

ANKARA HAFTALIK HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Genel görünüm incelendiğinde Ankara’da hafta boyunca değişken bir hava bekleniyor. Haftanın ilk yarısında yağmur, ortasında soğuma, hafta sonunda ise kar yağışı ihtimali öne çıkıyor. Bu nedenle sürücülerin ve vatandaşların Ankara hava durumu tahminlerini yakından takip etmesi öneriliyor.

Ankara kar yağışı ne zaman?

Güncel tahminlere göre Ankara’da kar yağışı pazar günü bekleniyor.

17-23 Şubat Ankara hava durumu nasıl olacak?

Haftanın ilk günleri yağmurlu, perşembe günü soğuk, hafta sonu ise kar ihtimali bulunuyor.

Ankara’da sıcaklıklar kaç derece olacak?

Hafta boyunca sıcaklıkların 0 ile 14 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerine göre Ankara’da hafta boyunca yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. Özellikle hafta sonu beklenen kar yağışı ihtimali nedeniyle vatandaşların hava durumu uyarılarını takip etmesi önem taşıyor. Ankara’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış koşullarının yeniden etkisini göstermesi bekleniyor.