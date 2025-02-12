MGM'den Ankara için uyarı | Ankara'da bugün hava nasıl? Kar yağışı sürecek mi? Ankara tüm ilçeler hava durumu (12 Şubat 2025)

Ankara’da kar yağışı etkisini sürdürüyor! 12 Şubat 2025’te başkentte hava nasıl olacak? Kar yağışı gün boyu devam edecek mi? Sıcaklık hangi ilçelerde daha düşük olacak? Yollar buzlanacak mı, sürücüler neye dikkat etmeli? Günlük hava tahminleri ve detaylara bakalım:

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Başkent Ankara, 12 Şubat 2025 tarihinde kış mevsiminin etkisini göstermeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre şehir genelinde çok bulutlu hava ve aralıklı hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar ilçelere göre değişiklik gösterirken, Bala 1°C ile en soğuk bölge olurken, Beypazarı 6°C ile en sıcak ilçe olacak.

ANKARA İLÇELERİNDE HAVA DURUMU

Merkez ilçeler (Çankaya, Keçiören, Altındağ, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan): Hava çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı olacak. Sıcaklıklar 3-4°C civarında seyredecek.

Soğuk bölgeler (Akyurt, Çamlıdere, Gölbaşı, Haymana, Kızılcahamam, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Bala): Kar yağışı aralıklarla etkili olacak. Bu ilçelerde sıcaklık 1-2°C arasında değişecek ve don riski yüksek olacak.

Görece daha sıcak bölgeler (Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı): Hava yine kar yağışlı olacak ancak sıcaklık 4-6°C arasında değişecek.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji yetkilileri, Ankara’da hafif kar yağışının birkaç gün daha etkili olabileceğini belirtiyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski yüksek olacak.

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