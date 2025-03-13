MGM'den Ankara için uyarı | Ankara'ya yeniden kar geliyor!

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak ve güneşli hava, yerini soğuk havalara bırakacak. MGM'den de Ankara için yağmur, karla karışık yağmur ve kar uyarısı geldi. Peki Ankara'ya ne zaman yeniden kar yağacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? Detaylar şöyle:

ANKARA'DA HAVA NE ZAMAN SOĞUYACAK?

MGM'nin orta ve uzun vadeli tahminlerine göre, 18 Mart 2025 Salı günü Türkiye'nin tamamı yağışlı bir havaya girecek. Ankara'da sıcaklık 18 Mart günü sıcaklık en yüksek 14 derece ve yağmurlu olsa da hava hızla soğuyacak.

ANKARA'YA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

MGM verilerine göre, 19 Mart Çarşamba ve 20 Mart Perşembe günleri Ankara'da kar yağışı etkili olacak.