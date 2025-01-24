MGM'den Bursa için kritik uyarı: Bursa'da hafta sonu hava nasıl olacak? Bursa hava durumu (25-26 Ocak)

Soğuk ve yağışlı hava hafta sonunda geri dönüyor. Bursa için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yağış uyarısı geldi. Peki Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa'nın hangi ilçelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor? Detaylara bakalım:

CUMARTESİ GÜNÜ BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

MGM'den alınan verilere göre, Bursa'da cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık en düşük 6, en yüksek 11 derece olarak ölçülecek. Bursa'nın Harmancık, İnegöl ve Keles ilçelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar ihtimali bulunuyor.

PAZAR GÜNÜ BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Yağışlı havanın pazar günü Bursa'yı terk etmesi bekleniyor. Pazar günü Bursa'da hava az bulutlu ve açık, sıcaklık ise en düşük 2, en yüksek 12 derece olması bekleniyor.

HAFTA SONU ULUDAĞ'DA HAVA NASIL OLACAK?

Uludağ'da cumartesi günü kar yağışı bekleniyor. Detaylı bilgiye aşağıda yer alan haberimiz üzerinden erişebilirsiniz.