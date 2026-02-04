MGM'den Çanakkale, Balıkesir, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için yağmur uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yağış beklendiğini bildirdi.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, doğuda ise 5 ila 7 derece azalacak.

MGM'den uyarılar

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Denizlerde hava durumu

Gece saatlerinden itibaren Ege’de fırtına, Orta Karadeniz'de rüzgar bekleniyor.