MGM'DEN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI | 12-16 Mayıs 2026 İstanbul 5 Günlük Hava Durumu

İstanbul hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı 5 günlük tahmin dikkat çekti. 12-16 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan son hava durumu raporuna göre İstanbul’da hafta ortasında gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri için yapılan uyarılar sonrası vatandaşlar “İstanbul’da yağmur yağacak mı?”, “Hava sıcaklıkları düşecek mi?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da hafta boyunca parçalı bulutlu ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Hafta ortasında sıcaklıklarda belirgin düşüş yaşanması bekleniyor.

Tarih Hava Durumu En Düşük En Yüksek 12 Mayıs Salı Bulutlu 15°C 24°C 13 Mayıs Çarşamba Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 16°C 23°C 14 Mayıs Perşembe Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13°C 18°C 15 Mayıs Cuma Parçalı Bulutlu 11°C 18°C 16 Mayıs Cumartesi Parçalı Bulutlu 13°C 21°C

İSTANBUL’DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MGM’nin yayımladığı tahmine göre İstanbul’da yağışlı hava 13 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Çarşamba ve perşembe günleri gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklarda da düşüş yaşanacak.

Özellikle 14 Mayıs Perşembe günü en yüksek sıcaklığın 18 dereceye kadar gerilemesi dikkat çekiyor.

İSTANBUL’DA HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

12 Mayıs Salı günü 24 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıkların, hafta ortasında yağışla birlikte düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. Cuma günü en düşük sıcaklığın 11 derece olması bekleniyor.

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN MGM UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu raporunda özellikle gök gürültülü sağanak yağış beklenen günlerde dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar ve kısa süreli kuvvetli yağış ihtimali nedeniyle vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmesi öneriliyor.

İstanbul’da yağmur yağacak mı?

Evet. MGM tahminlerine göre İstanbul’da 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul’da hava sıcaklığı kaç derece olacak?

Hafta boyunca en yüksek sıcaklık 24 derece, en düşük sıcaklık ise 11 derece olarak tahmin ediliyor.

İstanbul’da en soğuk gün hangisi olacak?

15 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 11 derece olması bekleniyor.

İstanbul’da hafta sonu hava nasıl olacak?

16 Mayıs Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece olacak.