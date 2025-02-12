MGM'den istanbul için uyarı | İstanbul'da bugün hava nasıl? Kar yağışı sürecek mi? İstanbul tüm ilçeler hava durumu (12 Şubat 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 12 Şubat 2025 tarihinde İstanbul genelinde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Özellikle kentin batısındaki yüksek bölgelerde yerel olarak kuvvetli yağış tahmin ediliyor. İşte ilçe ilçe hava durumu detayları:

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul genelinde sıcaklık 2 ila 6 derece arasında değişirken, yüksek bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Eyüp, Silivri, Sultangazi ve Çatalca gibi ilçelerde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

İLÇE İLÇE İSTANBUL HAVA DURUMU (12 ŞUBAT 2025)

Adalar: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C

Arnavutköy: Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık: 2°C

Ataşehir: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C

Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık: 4-6°C

Başakşehir, Eyüp, Esenyurt, Sultangazi: Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C

Çatalca, Silivri: Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık: 3°C

Kağıthane, Kartal: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık: 6°C

SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLAR DİKKAT!

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının 0°C'ye yaklaşmasıyla buzlanma riski artıyor. Trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olması, kış lastiği kullanmaları ve yolda oluşabilecek kaygan zeminlere karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji uzmanları, soğuk hava dalgasının birkaç gün daha etkili olacağını ve kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla devam edeceğini belirtiyor. İstanbul’un batı ilçelerinde daha yoğun karla karışık yağmur gözlenirken, yüksek rakımlı bölgelerde beyaz örtü oluşabilir.