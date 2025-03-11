MGM'den İstanbul için yağış uyarısı | İstanbul'da yağış ne zaman ve kaç saat sürecek? 12 Mart 2025 İstanbul hava durumu

Soğuk ve kar yağışlı günlerin geride kaldığı İstanbul'da bu kez de yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da 12 Mart 2025 Çarşamba günü yağmur bekleniyor. Peki yağış ne zaman başlayacak ve kaç saat sürecek? Detaylar şöyle:

İSTANBUL'A NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

MGM verilerine göre, İstanbul'da 2 Mart 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğlen 12'ye kadar sürmesi bekleniyor. Sıcaklık ise yağmur yağdığı zamanlarda 12-14 derece. Öğlen saatlerinde ise sıcaklığın 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.