MGM'den İzmir için uyarı: İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak? İzmir hava durumu(25-26 Ocak)

İzmir'de etkili olan yağışlı hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İzmir için kritik bir uyarı geldi. Peki İzmir'de haftasonu hava nasıl olacak? İzmir'de cumartesi ve pazar günü yağmur bekleniyor mu? İzmir hava durumu tahminlerine bakalım:

CUMARTESİ İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

MGM verilerine göre, yağışlı hava cumartesi günü şiddetini artıracak. Kuvvetli yağmur beklenen İzmir'de hava sıcaklığı en düşük 11, en yüksek 15 derece olarak ölçülecek.

PAZAR GÜNÜ İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Pazar günü İzmir'de yağışın sona ermesi bekleniyor. İzmir'de hava durumu pazar günü parçalı bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık en düşük 6, en yüksek 14 derece olarak ölçülecek.