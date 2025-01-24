MGM'den kritik kar uyarısı: Hafta sonunda Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara hava durumu (25-26 Ocak)

Ankara'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) de Ankara için uyarı geldi. Peki, haftasonu Ankara'da hava nasıl olacak? Cumartesi ve Pazar günü Ankara'da kar ve yağmur bekleniyor mu? Ankara ile ilgili hava durumu tahminlerine bakalım:

ANKARA'YA CUMARTESİ KAR YAĞACAK MI?

MGM verilerine göre Ankara'da Cumartesi günü sağanak yağış, karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Ankara'nın büyük bir bölümünde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde ise yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 0, en yüksek ise 5 derece olacak.

Ankara'da Bala, Çamlıdere, Elmadağ ve Kızılcahamam ilçelerinde kar bekleniyor.

ANKARA'DA PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL?

Ankara'da yağışlı havanın pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 0, en yüksek ise 7 derece olarak ölçülecek.